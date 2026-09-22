صحيفة سبق

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة لتدريب 100 من الأبناء الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في الرياض والباحة وجازان عبر برامج متخصصة منتهية بالتوظيف في قطاع السياحة والضيافة، بهدف تمكينهم اقتصادياً ودعم مستهدفات التوطين ورؤية 2030.

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، بهدف تمكين الأبناء الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، سواء المقيمين في دور الأيتام أو المحتضنين لدى الأسر الكافلة، من خلال إتاحة فرص الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة منتهية بالتوظيف في قطاع السياحة والضيافة.

وتستهدف المذكرة تأهيل وتدريب 100 مستفيد عبر فروع المعهد في الرياض والباحة وجازان، من خلال برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، تشمل إدارة المكاتب الأمامية وخدمة الطعام والشراب، إلى جانب توفير الدعم والإرشاد الأكاديمي والمهني للمستفيدين.

وجرى توقيع المذكرة بحضور وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور ناصر بن محمد القحطاني، ومثّلت الوزارةَ في التوقيع مديرةُ عام الإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام ابتهال بنت علي السعوي، فيما مثّل المعهدَ العاليَ للسياحة والضيافة مدير إدارة التسويق والشراكات الاستراتيجية عبدالرحمن يحيى الشبرقي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز تمكين الأبناء الأيتام ورفع جودة حياتهم وتحقيق استقلالهم الاقتصادي، ودعم مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.