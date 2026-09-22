صحيفة سبق

بعث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مهنئًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وداعيًا الله أن يديم على المملكة الخير والازدهار والاستقرار.

بعث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان برقيتَي تهنئة منفصلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأعرب جلالته في برقيتيه عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الخير والازدهار والاستقرار.