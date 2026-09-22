عمر عريبي

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للمياه، واطلع على خطط تطوير قطاع المياه بالمنطقة ومحفظة المشروعات التي تضم 35 مشروعًا قيد التنفيذ بتكاليف تتجاوز 3 مليارات ريال، إلى جانب مبادرات لتحسين التغطية وجودة الخدمات وتعزيز الاستدامة المائية ورفع جودة الحياة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه في ديوان الإمارة، معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على الخطط التنموية لقطاع المياه بالمنطقة، ومشروعات منظومة المياه والصرف الصحي، والجهود المبذولة لتعزيز نسب التغطية ورفعها، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها في مختلف محافظات المنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض محفظة مشروعات قطاع المياه في جازان، التي تضم 35 مشروعاً قيد التنفيذ بتكاليف تتجاوز 3 مليارات ريال، من بينها 13 مبادرة تحسينية، إلى جانب الخطط المتعلقة بخدمة المحافظات الجبلية، واستكمال شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الأصول.

كما تناول اللقاء تعزيز التكامل بين الهيئة السعودية للمياه والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان والجهات ذات العلاقة، وترتيب أولويات المشروعات وفق الاحتياج، ووضع مؤشرات أداء وجداول زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ ومعالجة التحديات والعوائق.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية مضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز الاستدامة المائية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع المياه من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.