صحيفة سبق

هنّأ رئيس لجنة «تراحم» بمنطقة الرياض خالد بن محمد السعد العجلان، القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسّد مسيرة وطن شامخ تحقق له الأمن والوحدة والنهضة الشاملة، وتمثل فرصة لتجديد الولاء وتعزيز التلاحم لتحقيق رؤية السعودية 2030.

رفع رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة الرياض، خالد بن محمد السعد العجلان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال «العجلان»: «إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تُجسّد مسيرة وطنٍ شامخ، وتستحضر ما تحقق للمملكة من وحدةٍ راسخة ومنجزاتٍ تنموية ونهضةٍ شاملة، في ظل قيادة حكيمة تمضي بالوطن بثبات نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا».

وأضاف أن اليوم الوطني يمثل مناسبة للاعتزاز بتاريخ المملكة المجيد، وتجديد مشاعر الولاء والانتماء، واستلهام قيم التلاحم والتكاتف والمسؤولية في مواصلة مسيرة البناء وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتم «العجلان» تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والعز والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الوطن بمزيد من التقدم والازدهار.