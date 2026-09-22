صحيفة سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في نيويورك، وزير خارجية الباراغواي روبين راميريز ليزكانو، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع، ووقّعا اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية…

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة نيويورك، بمعالي وزير خارجية جمهورية الباراغواي روبين راميريز ليزكانو، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، وقّع سمو الوزير ومعاليه اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.