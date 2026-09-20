صحيفة سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية، وداعية المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات المخالفة…

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات اقتحامَ مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدةً أن هذا الاقتحام يُعدّ انتهاكاً صارخاً واستفزازاً سافراً للمسلمين في شتى أنحاء العالم.

وجدّدت المملكة رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.

وشدّدت الخارجية السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه وقف هذه الاعتداءات المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.