عبدالرزاق البجالي

أكد رئيس نادي صقر قريش الأدبي الدكتور تركي بن عطية القرشي أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر بما تحقق من منجزات ونهضة شاملة، مشيرًا إلى مسيرة وطنية راسخة بدأت بالتوحيد، ومبرزًا دور النادي وبرامجه الثقافية في تعزيز الهوية السعودية وتراثها.

أكد الدكتور تركي بن عطية القرشي، رئيس نادي صقر قريش الأدبي، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يمثل مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات، وما تشهده من نهضة وتطور في مختلف المجالات.

وقال القرشي: «هنا السعودية.. هنا التوحيد.. هنا الحضارة»، معرباً عن فخره بهذه المناسبة الوطنية، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.

وأشار القرشي إلى أن مسيرة المملكة تمضي بثبات نحو المستقبل، مستندةً إلى إرث تاريخي وحضاري راسخ، ورؤية طموحة أسهمت في تعزيز الحضور السعودي على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن ما تشهده المملكة من تطور وتنمية يمثل امتداداً لمسيرة وطنية بدأت بالتوحيد وتواصلت بالإنجاز والبناء.

وأوضح أن نادي صقر قريش الأدبي يواصل دوره في تعزيز الهوية السعودية والمحافظة على أصالتها وتراثها، من خلال برامج ومبادرات متنوعة يقدمها النادي والمجلس الثقافي، إلى جانب اهتمامه بمجال ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم المواهب والأفكار الوطنية وإبراز المنجز الثقافي والحضاري للمملكة.