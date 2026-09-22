صحيفة سبق

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ 26,309 قطع عقارية في منطقتَي الشرقية وحائل، خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 24 ديسمبر 2026. يشمل القرار أحياء متعددة في الرفيعة واللهابة وقرية العليا ويبرين وعدة محافظات، مع إتاحة التسجيل عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة، بهدف رفع الموثوقية وتع…

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ26.309 قطعة عقارية في منطقتي الشرقية وحائل، منها 23.659 قطعة في منطقة الشرقية، و2.650 قطعة في منطقة حائل، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م الموافق 11 ربيع الآخر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م الموافق 15 رجب 1448هـ.

وكشفت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الشرقية تشمل في محافظة الرفيعة: «حي الرابية، وجزءاً من حي الورود، وحي الواحة، وحي المجد، وحي البلدة القديمة، وحي الزهور، وحي الأندلس، وحي الصناعية، وحي غرناطة، وحي الفيصلية، وحي إشبيليا، وحي الكوثر، وحي الروضة، وحي المروج، وحي الريان»، وفي اللهابة: «حي الأمل، وحي الرفاع، وحي السلام»، وفي قرية العليا: «حي السلام، وحي الواحة، وحي قرطبة، وحي الروضة، وحي الربيع، وحي الربوة، وحي الزهور، وحي المروج، وحي غرناطة»، وفي يبرين: «حي يبرين»، إضافةً إلى عدد من المناطق العقارية في محافظات: «بطحاء، وبقيق، وسلوى، وعريعرة».

أما في منطقة حائل، فتشمل المناطق العقارية المستفيدة المدن والمحافظات التالية: «الكهفة، وحائل، وأنبوان، والشملي، والحائط»، مؤكدةً أن اختيار الأحياء جرى وفق معايير محددة، وستُعلَن تباعاً بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية «rer.sa» أو من خلال مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل إلى التحقق من صك الملكية وتوافر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مع إمكانية الاستفسار عبر المنصات الرسمية للهيئة أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وبيّنت الهيئة أنه اعتباراً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجَّل، يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يرتبط به من حقوق والتزامات مقرونة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، ويهدف نظام التسجيل العيني إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع.