فهد الغبيوي

دعت بلدية محافظة عفيف الأهالي والمقيمين للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 96، المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026م، في ساحة الجبل الأصفر وعلى طريق الأمير بدر بن عبدالعزيز، من الساعة 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً، تحت شعار عزنا بدارنا.

دعت بلدية محافظة عفيف الأهالي والمقيمين إلى حضور فعاليات واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026م، في موقعين بالمحافظة.

وتُقام الفعاليات في ساحة الجبل الأصفر، وعلى طريق الأمير بدر بن عبدالعزيز، وذلك من الساعة 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً.

وأوضحت البلدية أن الدعوة تأتي للمشاركة في أجواء الفرح والانتماء والاحتفاء باليوم الوطني، تحت شعار «عزنا_بدارنا».