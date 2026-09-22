صحيفة سبق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة خلال ممارستهما الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، وبحوزتهما أسلحة وذخائر وجهاز نداء طيور وكائنات فطرية مصادة، فيما شددت على الغرامات التي تصل إلى 100,000 ريال ودعت للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال تأديتها مهامها في تنفيذ نظام البيئة، مواطنَين خالفا نظام البيئة بارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، إذ ضُبط بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية و114 طلقة ذخيرة منوعة وجهاز نداء طيور وكائنان فطريان مصيدان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تُجرّم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن العقوبات المقررة على المخالفات تشمل:

- غرامة 100,000 ريال على استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص.

- غرامة 50,000 ريال على استخدام جهاز نداء الطيور.

- غرامة 10,000 ريال على الصيد دون ترخيص.

- غرامة 5,000 ريال على الصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها.

- غرامة 1,500 ريال على صيد طائر القمري دون ترخيص.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 والرقم 996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلِّغ.