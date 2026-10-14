صحيفة سبق

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توفر طفايات الحريق في المنازل وتعلم الطرق الصحيحة لاستخدامها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، موضحة فاعلية طفايات البودرة الجافة في التعامل مع أنواع الحرائق المنزلية، وداعيةً إلى الالتزام بإرشادات السلامة والاتصال بـ 911 أو 998 في الحالات الطارئة.

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة توفر طفايات الحريق في المنازل، وتعلّم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع الحرائق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت المديرية أن طفايات البودرة الجافة تسهم بفاعلية في التعامل مع أنواع متعددة من الحرائق المنزلية، من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (998) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.