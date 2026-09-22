صحيفة سبق

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس ترامب منفتح على لقاء الوفد الإيراني على هامش الجمعية العامة في نيويورك، مؤكداً عدم تحديد موعد بعد، وسط مساعٍ عربية لترتيب اتصال رفيع المستوى ولقاء مرتقب مع دول عربية لبحث مسار الحرب.

نيويورك

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الوفد الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «لا يوجد أي لقاء مجدول حتى الآن».

وقال روبيو لشبكة «إن بي سي» إن ترامب يؤمن بأن «الانخراط مع الآخرين مهم إذا كنت تريد حل المشكلات»، مشيراً إلى أن أي لقاء يجب أن يحمل آفاقاً إيجابية تصب في هدف واشنطن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ويأتي ذلك وسط مساعٍ عربية، وفق مصادر إقليمية نقلتها صحيفة «أكسيوس»، لترتيب لقاء رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة. ومن المتوقع أن يلتقي ترامب ممثلين عن دول عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مسار الحرب مع إيران، وسط توقعات بأن تحث عدة عواصم عربية واشنطن على خفض التصعيد والعمل على التوصل إلى اتفاق.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أعاد ترامب التأكيد على ما وصفه بـ«قرار كبير» ينتظره: المضي في صفقة مع إيران أو ما عبّر عنه بخيارات تصعيدية ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن صفقة مع طهران ستُنجز «بطريقة أو بأخرى» وبسرعة، نافياً أن تكون الانتخابات النصفية الأميركية عاملاً في حساباته تجاه إيران، ومتهماً طهران بـ«انتظار» نتائجها. وقال: «ما لا يدركونه أنني لست مرشحاً… سأبقى هنا لعامين ونصف».

ودعا ترامب الدول إلى الانضمام إلى حملة ضغط أميركية على إيران، زاعماً أن طهران انتهكت وقف إطلاق النار باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، من دون أن يقدّم تفاصيل مستقلة يمكن التحقق منها في هذا التقرير.

يُشار إلى أن مصادر إيرانية رفيعة استبعدت، وفق تقارير وكالات، لقاءً مباشراً بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وترامب في نيويورك، مع الإشارة إلى أن الوفد الإيراني يملك صلاحية إحياء المسار الدبلوماسي عبر وسطاء.