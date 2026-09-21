صحيفة سبق

حقق الفارس السعودي الشبل خالد بن وليد الزويد (14 عامًا) المركز الثاني في سباق الناشئين والشباب لمسافة 120 كم، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الصغيرة (٨ سنوات) في منطقة باروكا دالفا بمدينة ألكوشيتي البرتغالية. وشارك الزويد بالفرس «جاسيا» تحت إشراف المدرب فيصل القرشي وسط من…

حقق الفارس السعودي الشبل خالد بن وليد الزويد، البالغ من العمر 14 عامًا، المركز الثاني في سباق الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومترًا، المقام على هامش بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الصغيرة (8 سنوات) في منطقة باروكا دالفا بمدينة ألكوشيتي البرتغالية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وامتطى الزويد الفرس «جاسيا» ضمن فريق «إم إس» بإشراف المدرب فيصل القرشي، في سباق أُقيم السبت 12 سبتمبر بمشاركة عشرة فرسان أنهى ستة منهم المسافة، وفازت به الإيطالية مارتينا سافيوري بمعدل سرعة 19.5 كيلومتر في الساعة.

وشهد الحدث، الذي جمع بطولة العالم للخيول الصغيرة وكأس الأمم «هالة» وسباقات مصاحبة، مشاركة واسعة من عشرات الدول، فيما حصدت الإمارات ذهبيتي الفردي والفرق في البطولة الرئيسة.

وقدّم الزويد شكره للاتحاد السعودي للفروسية ورئيسه الأمير عبدالله بن فهد على اهتمامهم برياضة القدرة والتحمل وتطويرها ونقلها عالميًا، كما وجّه تحية خاصة للدكتور أنس الحسن والأستاذ عبدالعزيز العتيبي على ما يبذلانه من جهد مع الفرسان على اختلاف نشاطاتهم.