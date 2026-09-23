صحيفة سبق

هنأ الشيخ صنت بن جازي بن جزيان القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً استلهام سيرة المؤسس، ومشيراً إلى أن همة الشباب ورؤية 2030 ترسّخان مكانة المملكة بين القوى الاقتصادية.

هنّأ الشيخ صنت بن جازي بن جزيان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ووصف ابن جزيان اليوم الوطني بأنه «ذكرى وطن وولاء لا ينتهي»، مؤكداً أنه يوم تمتلئ فيه القلوب فخراً واعتزازاً، ويتجدد فيه الحب والولاء والوفاء، ويلهج فيه السعوديون بالحمد والشكر لله على نعمة الأمن والأمان التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – بشجاعته وإصراره، ومعه المخلصون من أبناء هذا الوطن.

وقال إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل محطة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة القائد المؤسس، الذي وفقه الله لتوحيد البلاد ولملمة شتاتها تحت راية التوحيد، وألهمه الحكمة والحنكة والإيمان الراسخ، فشيّد دولة قامت على أسس متينة ما زال أبناؤها ينعمون بخيراتها حتى اليوم.

وأكد أن المملكة تعيش مرحلة تحولات تاريخية وتنموية غير مسبوقة، عمادها رؤية المملكة 2030 وهمة شبابها «التي تعانق عنان السماء»، مشيراً إلى أن هذه الهمة أسهمت – وستسهم بإذن الله – في ترسيخ مكانة المملكة الرفيعة بين القوى الاقتصادية العالمية.

واختتم الشيخ صنت بن جزيان تهنئته بالدعاء أن يديم الله على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، في ظل «سلمان الحزم ومحمد العزم»، قائلاً: «كل عام ونحن في عزّ ونماء وفخر».