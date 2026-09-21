مقال رأي

إبراهيم الروساء

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يرى الكاتب أنّ الحساسية المتزايدة تجاه المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي مبالغٌ فيها، مؤكّدًا أن جوهر المسؤولية والأخلاق يرتبط بمُدخلات الإنسان والمحرّر لا بالأداة ذاتها، وأن الخوف ينبغي أن يكون من صانع المحتوى لا من التقنية. ويشدد على أنّ تفعيل الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي ممكن ومفيد إذا التزم…

زادت حساسية بعض المراقبين من المواد المنتجة من الذكاء الاصطناعي وهذه مبالغة لا معنى لها وحساسية مفرطة ضد الجديد؛ إذ أن الآلة الحاسبة وقوقل ماب والمكنسة الآلية كلها تعمل بالذكاء الاصطناعي فلماذا نُحرم على بعض ما اُحل لبعض؟ معروف أن الآلة لا تتحلى بالمسئولية ولا تحمل أخلاقا ولا مشاعر - على الأقل حتى الآن لا ندري لاحقا - والحال نفسه مع قوقل ماب فلن تستطيع الوصول لظهرة لبن وأنت أدخلت بيانات شارع عائشة في السويدي!

المعنى على المُدخلات، على المعلومات المقدمة لتلك الآلة التي تعمل وفق هوى المستخدم أو المبرمج وهنا بيت القصيد، الخوف ليس من النتيجة بل من صانعها لذا تأتي الأخلاق في مقدمة الاهتمامات التي من الواجب التركيز عليها بدلا من إضاعة الوقت في قرار الاستفادة من التقنية من عدمه.

لا مانع من تذكية العمل الصحفي ( وأقصد بالتذكية أي جعله ذكيا وليس ذبحه ) بشرط توفر معايير خمسة لا حياد عنها وهي المصداقية، والدقة ، والاستقلالية، والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى تقليل الضرر. وتُعد الأخيرة أهمها، إذ أشار تقرير صادر عن معهد "رويترز" إلى أنه كلما زاد عبء العمل على المحررين بسبب النصوص التوليدية، ازداد الضغط عليهم، مما يرفع من احتمالية تمرير المحتوى دون تدقيق أو مراجعة كافية.

والأخيرة أهمها لأنها وبحسب ما مانبه له تقرير أعدته رويترز أنه كلما زاد العبء على المحررين بسبب النصوص التوليدية زاد الضغط وبالتالي زادت احتمالية تمرير المحتوى من دون تدقيق أو مراجعة.

اسوشيتد بريس وهي من أكثر المؤسسات الصحفية تشدداً في المعايير، لم تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالمنع الكامل، بل سمحت معاييرها المحدثة باستخدامه في البحث الأولي، والتلخيص، والتفريغ والترجمة، واقتراح العناوين وبعض المهام المساندة، لكنها تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء الصور الإخبارية أو تعديلها.

الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى ميثاق أخلاقي كي يكون صحفيا، فالصحفي والمؤسسة هما من يحتاجان إلى ميثاق كي يظلا مسؤولين عندما تصبح الآلة جزءاً من غرفة الأخبار ولنا في صحيفتنا العزيز سبق خير مثال وشاهد على استثمار الذكاء الاصطناعي في توليد حياة صحفية جديدة وبأسلوب ذكي من دون المساس بالمهنية الصحفية. والأدوات تتغير دائما ويبقى العمل الصحفي صاحي على الدوام.