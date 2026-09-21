صحيفة سبق

دشّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة، الذي ترسّخ كمنصة عالمية تجمع شركات العمرة ومقدمي الخدمات لبناء الشراكات وتطوير الحلول. المنتدى شهد نموًا لافتًا في عدد المسجلين والشركات المشاركة، مع إطلاق جائزة للتميز في خدمة ضيوف الرحمن.

دشّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النسخةَ الرابعة من منتدى العمرة والزيارة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء في القطاع.

وأكد الوزير في كلمته خلال حفل الافتتاح أن المنتدى يأتي امتداداً لما تحظى به خدمة ضيوف الرحمن من عناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أنه يُقام سنوياً برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز.

وأوضح الربيعة أن المنتدى رسّخ خلال نسخه السابقة مكانته منصةً عالمية تجمع شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء من داخل المملكة وخارجها، بهدف بناء الشراكات والإسهام في تطوير الحلول والابتكارات التي تُثري تجربة المعتمر والزائر.

وكشف أن المنتدى حقق نمواً تجاوزت نسبته 157% في أعداد المسجلين بين عامَي 2024 و2026، إذ تجاوز عدد المسجلين في نسخته السابقة 49 ألفاً، مقارنةً بأكثر من 19 ألفاً عند انطلاقه عام 2024، فيما شهدت تلك النسخة مشاركة 138 شركة وتوقيع أكثر من 5 آلاف اتفاقية، وامتدت مساحة المعرض إلى 11 ألف متر مربع، وشارك في جلساته 174 متحدثاً.

وأفاد الوزير بأن النسخة الرابعة تستهدف مشاركة أكثر من 200 شركة بنمو يقارب 45%، وحضوراً محلياً ودولياً أوسع، لتكون محطةً جديدة لبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى أثر ملموس يعود بالنفع على ضيف الرحمن.

وأشاد الوزير بتكامل جهود الجهات المشاركة وإسهامها في نمو المنتدى وتعزيز أثره، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذه الشراكات وتوسيع نطاقها خلال النسخة المقبلة.

وشهد الحفل إطلاق «جائزة التميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتعزيز التنافس الإيجابي والابتكار بين الشركات، وتشمل خمسة مسارات هي: النقل والطيران، والخدمات الفندقية، والوجهات الإثرائية، والهدايا، والإعاشة، على أن يُكرَّم الفائزون خلال أعمال النسخة الرابعة من المنتدى.

ويندرج المنتدى ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامي إلى الارتقاء بتجربة المعتمر والزائر وتطوير منظومة خدمات العمرة والزيارة.