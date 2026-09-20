منصور الشلاقي

ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة الرقة القبض على المدعو (ع. ح) في منطقة الحمرات، بعد ثبوت تورطه في امتهان أعمال السحر والشعوذة واستغلال المواطنين. واعترف الموقوف بممارسة هذه الأعمال منذ عام 2004 بالاعتماد على كتب ومخطوطات، وأُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

تمكن فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة الرقة من القبض على المدعو (ع. ح) في منطقة الحمرات، لثبوت تورطه في ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستغلال المواطنين.

واعترف الموقوف خلال التحقيقات بممارسة هذه الأعمال منذ عام 2004، مستغلًا جهل وضعف بعض ضحاياه لتحقيق غايات شخصية، ومعتمدًا في احتياله على كتب ومخطوطات لترويج الأوهام.

ونُظّم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه، وأُحيل إلى القضاء المختص.