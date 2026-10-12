أحمد العبدالله

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط مبادرة أمانة المنطقة للتشجير في منتزه رغدان، بالتزامن مع موسم التشجير الوطني الثالث 2026-2027 تحت شعار "جيل يغرس.. لوطن يزدهر"، بمشاركة جهات حكومية وجمعيات تطوعية، بهدف زيادة الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط مبادرة أمانة المنطقة للتشجير في منتزه رغدان، بالتزامن مع موسم التشجير الوطني الثالث 2026 - 2027م، تحت شعار «جيل يغرس.. لوطن يزدهر».

وجاء الإطلاق بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح، ومدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة محمد القدوه، وبمشاركة جمعيتَي «ساعد» و«فارس»، إلى جانب 90 متطوعاً ومتطوعة.

وتستهدف المبادرة مدينة الباحة ومحافظات المنطقة كافة، من خلال تنفيذ أعمال التشجير بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات والمتطوعين.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية، ونشر ثقافة التشجير ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، إلى جانب تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المنطقة.

وأوضح الدكتور السواط أن المبادرة تأتي ضمن جهود أمانة منطقة الباحة في دعم البرامج الوطنية المعنية بالبيئة والتشجير، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الأمانة ماضية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي في مدينة الباحة ومحافظاتها.