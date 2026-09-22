صحيفة سبق

استضافت الفنار للخدمات الهندسية ورشة عمل فنية متخصصة بمشاركة مهندسين وفنيين من مختلف الشركات، لتبادل المعرفة وتعزيز الخبرات في موثوقية الأصول وإدارة دورة حياتها.

استضافت الفنار للخدمات الهندسية ورشة عمل فنية متخصصة، بمشاركة نخبة من المهندسين والفنيين من مختلف الشركات، بهدف تبادل المعرفة، وتعزيز الخبرات الفنية، والتعرف على أحدث الممارسات في مجال موثوقية الأصول وإدارة دورة حياتها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الفنار للخدمات الهندسية لبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات الميدانية، ودعم تطوير الكفاءات المحلية، إلى جانب توفير منصة تجمع المختصين لمناقشة أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الأصول والمعدات.

وتناول البرنامج الفني للورشة مجموعة من المواضيع المتخصصة، شملت التنبؤ بالأعطال الجسيمة للمحولات والوقاية منها، والتصنيع المتقدم للملفات الكهربائية باستخدام الأتمتة لتحسين الجودة والموثوقية والعمر التشغيلي للمعدات، إضافة إلى تقييم العمر الافتراضي للمولدات الكبيرة. كما تضمنت الورشة جلسات حول موثوقية الأصول، والحماية، وتشخيص الأعطال، وخدمات دورة الحياة للمحولات والمعدات الدوارة، مع استعراض مجموعة من الممارسات والحلول الفنية التي تسهم في رفع كفاءة المعدات وتعزيز موثوقيتها وتحسين أدائها على المدى الطويل.

وافتتح المهندس سطام المطيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفنار للخدمات الهندسية، الورشة مرحباً بالمشاركين، مؤكداً أهمية الجمع بين المعرفة الفنية والخبرة الميدانية، والاستماع إلى تحديات العملاء لفهم احتياجاتهم وتطوير الحلول المناسبة لها.

وقال المهندس سطام المطيري: «نظمنا هذه الورشة بهدف واضح يتمثل في مشاركة ما اكتسبناه من خبرات ميدانية، والاستماع إلى التحديات الفنية الحالية، واستعراض أحدث قدراتنا في مجال المحركات والمولدات والمحولات. وسنواصل الاستثمار في مرافقنا المحلية وأدواتنا الفنية وكفاءاتنا البشرية، بما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم الهندسي وفق أعلى المعايير».

وبهذه المناسبة، قال المهندس عامر العجمي، الرئيس التنفيذي للفنار للخدمات الهندسية: «نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو الأساس لبناء قدرات فنية مستدامة. ومن خلال نقل المعرفة، ومشاركة الخبرات الميدانية، وخلق فرص مستمرة للتعلم والتطوير، نسعى إلى تعزيز الخبرات المحلية وتأهيل الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الفنار للخدمات الهندسية دعم تبادل المعرفة بين المختصين، وتعزيز القدرات الفنية التي تسهم في رفع موثوقية الأصول، وتحقيق التميز التشغيلي، ودعم استدامة أدائها على المدى الطويل.