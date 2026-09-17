صحيفة سبق

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تسهم في زيادة زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعرقل جهود التهدئة في المنطقة، داعياً إلى وقف التصعيد واحترام القانون الدولي وحماية أمن الملاحة والمنشآت المدنية.

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تُفاقم حالة عدم الاستقرار وتُهدد الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّد الاتحاد على ضرورة وقف هذه الهجمات فوراً، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية التي تنتهجها الجماعة الحوثية وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة.