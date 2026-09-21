الذهب يتراجع متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية في الأسواق العالمية

صحيفة سبق

2026-09-21T06:17:39.109Z

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بالتطورات الجيوسياسية، حيث تراجع المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,362.60 دولارات للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 4,400.20 دولارات. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 66.37 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 1,798.…