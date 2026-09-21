الذهب يتراجع متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية في الأسواق العالمية
انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بالتطورات الجيوسياسية، حيث تراجع المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,362.60 دولارات للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 4,400.20 دولارات. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 66.37 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 1,798.…
انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4362.60 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل إلى 4400.20 دولار.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 66.37 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1798.31 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1309.65 دولارات.