صحيفة سبق

أدان رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا بويار سباهيو الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وتستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مؤكداً تضامن المشيخة الكامل مع القيادة والشعب السعودي، ومشيداً بمكانة المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية شؤون المسلم…

أدان رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا بويار سباهيو، الاعتداءات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية وتستهدف أمنها واستقرارها.

وقال سباهيو: «نعرب عن إدانتنا لهذه الاعتداءات، ونؤكد تضامن المشيخة الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها».

وأضاف المفتي الألباني أن للمملكة العربية السعودية تقديرًا عميقًا ومكانةً راسخة في قلوب المسلمين، وذلك لجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية شؤون المسلمين في شتى أنحاء العالم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.