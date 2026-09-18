صحيفة سبق

سجّلت جائزة اليونسكو–عبدالله الفوزان الدولية حضورًا بارزًا في المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي استضافته الرياض خلال 14–17 سبتمبر 2026، عبر جناح تعريفي وورش وجلسات حوارية، كما أُعلن عن استمرار الترشيح للدورة الثالثة حتى 30 نوفمبر وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز ICAIRE.

سجّلت جائزة اليونسكو–عبدالله الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب حضوراً بارزاً ضمن مشاركة مؤسسة عبدالله الفوزان للتعليم في أعمال المنتدى العالمي الرابع لليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي أُقيم في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026.

وشملت المشاركة جناحاً تعريفياً بالجائزة وإنجازات الفائزين بها، وورشة عمل بعنوان «الابتكار الهندسي والذكاء الاصطناعي المسؤول»، إلى جانب جلسة حوارية تناولت حماية النزاهة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الشباب في الحوكمة والابتكار المسؤول.

وأكد الأستاذ عبدالله الفوزان أن الجائزة تمثّل منصة دولية لدعم العلماء الشباب وتمكينهم من المشاركة في صياغة مستقبل العلم، مشيراً إلى أن المنتدى أتاح فرصة ثمينة لإبراز أصواتهم وربطهم بالنقاشات العالمية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول.

واستعرضت المؤسسة خلال المنتدى فرص الترشيح للدورة الثالثة من الجائزة، التي يمتد باب التقديم فيها حتى 30 نوفمبر 2026، فيما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة عبدالله الفوزان للتعليم والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء قدرات الشباب.