صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تترافق مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ويدمة وثار وحبونا وخباش، موضحًا أن الحالة مستمرة حتى التاسعة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتطال الحالة الجوية مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وحبونا، وخباش.

وأوضح المركز أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.