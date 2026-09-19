صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع أمطار أخف على المدينة المنورة ونجران، وتكوّن الضباب ليلاً على السواحل وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتَي المدينة المنورة ونجران.

وأشار التقرير إلى أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة.

كما يُتوقّع أن يتراوح ارتفاع الموج على البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفًا إلى متوسط الموج، يصبح مائجًا مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 08 - 25 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.