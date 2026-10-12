صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية، وسلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، مع الدعوة للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة بنقل مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبِّقت بحقه الإجراءات النظامية المقررة، فيما سُلِّمت الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال عن كل متر مكعب، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار منظومة حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلِّغ.