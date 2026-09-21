صحيفة سبق

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4361.96 دولارًا للأوقية، مع ارتفاع الدولار وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 4400 دولار، مقابل ارتفاع الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب طفيفة.

تراجعت أسعار الذهب في تداولات اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات الأسواق باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) في تشديد سياسته النقدية خلال العام الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليستقر عند 4361.96 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 4400 دولار.

وأسهم ارتفاع الدولار في رفع تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أمام حائزي العملات الأخرى، مما زاد الضغط على الطلب.

في المقابل، أنهت المعادن النفيسة الأخرى جلستها على مكاسب؛ إذ ارتفعت الفضة 0.4% إلى 66.52 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5% إلى 1826.63 دولار، فيما قفز البلاديوم 1.8% ليبلغ 1325.52 دولار للأوقية.