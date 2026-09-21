صحيفة سبق

رفع الدكتور عبد الرحمن بن سالم السيف التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في نهضة شاملة شملت القطاع غير الربحي، عبر تمكين المستفيدين، وتعزيز الحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى تحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة كأحد أبرز صور التطور المؤسسي.

رفع الدكتور عبد الرحمن بن سالم السيف، رئيس المجلس الفرعي التخصصي لذوي الإعاقة سابقاً، أسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية.

وأكد السيف أن اليوم الوطني يتجدد فيه الاعتزاز بالمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبما تحقق من نمو متسارع في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي نال دعماً ورعاية من القيادة أسهما في تمكين المستفيدين وتعزيز دورهم في خدمة الوطن والمجتمع، وتحقيق الاستدامة في مشاريع القطاع وبرامجه.

وأضاف أن الإنجازات المتحققة في ظل رؤية 2030 تجسّد حرص الدولة على النهوض بمختلف القطاعات، لافتاً إلى أن القطاع غير الربحي شهد تطوراً نوعياً في منظومة الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين، بما يعزز مشاركتهم المجتمعية ويدعم استقلاليتهم، ويفتح أمامهم فرصاً أوسع في التعليم والتأهيل والعمل، فضلاً عن مأسسة العمل غير الربحي وحوكمته بما يرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأشار السيف إلى أن تحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» إلى مؤسسة «إحسان» للعمل الخيري بوصفها جهة مستقلة غير هادفة للربح، يمثّل نموذجاً للتطور المؤسسي في منظومة العمل الخيري، إذ يعزز الحوكمة والاستدامة، ويرفع كفاءة القطاع، ويوسّع فرص التبرع، ويعزز موثوقية إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وبيّن أن الحراك التنموي المتواصل الذي تشهده المملكة يعكس تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان بات أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، وأن تمكين أبناء الوطن لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات، بل امتد إلى تعزيز القدرات وإتاحة الفرص للإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

وختم السيف تصريحاته بالتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً في ظل رؤية طموحة وقيادة تواصل ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز جودة الحياة لأبنائها.