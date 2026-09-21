صحيفة سبق

رعى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم حفل اليوم الوطني السعودي الـ 96 الذي نظمته جمعية تنمية الأفلاج، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي، وشمل الحفل تكريم رجال الأمن في مختلف القطاعات بالمحافظة تقديرًا لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن. وأكد مدير الجمعية مرضي الحبشان في كلمته نعمة الأمن والأمان التي تنعم ب…

رعى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء اليوم، الحفل الذي نظمته جمعية تنمية الأفلاج، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي، وشهد الحفل تكريم عدد من رجال الأمن في مختلف القطاعات بالمحافظة؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن والمواطن.

وتضمن الحفل كلمة لمدير جمعية تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، تحدث خلالها عن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تنمية متسارعة ونهضة شاملة في مختلف المجالات، في ظل ما تحظى به من قيادة رشيدة ودعم متواصل لمسيرة البناء والتنمية.

واستعرض الحبشان خلال كلمته جانبًا من أحوال المملكة قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وما عاشه الآباء والأجداد من ظروف صعبة اتسمت بالخوف والجوع وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن استحضار تلك المرحلة يعزز إدراك الأجيال الحالية لعظمة ما تحقق من أمن ووحدة واستقرار.

وأكد أهمية استشعار نعمة الأمن والأمان والمحافظة عليها، وتعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة بقيمة هذه النعمة، وترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، والوقوف صفًا واحدًا في المحافظة على مكتسبات الوطن ومنجزاته.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات الوطنية، شملت كلمات وقصائد شعرية وطنية، إلى جانب تكريم رجال الأمن من مختلف القطاعات بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم في حفظ أمن الوطن وخدمة المجتمع.