صحيفة سبق

عزّزت شركة "إيڤا فارما" وشركة "سقالة الرعاية الصحية" شراكتهما بإطلاق دواء "ترايجوتيرك إكس آر" في السعودية، وهو أول تركيبة ثلاثية ثابتة الجرعة معتمدة في المملكة لعلاج السكري من النوع الثاني. وتضع "إيڤا فارما" ضمن أولوياتها التصنيع المحلي للدواء في مجمعها بمدينة سدير للصناعة والأعمال، في إطار خططها لت…

فيما تلتزم إيڤا فارما بتوسيع نطاق وصول المرضى إلى خيارات العلاج الحديثة، مع خطط للتصنيع المحلي في مجمع إيڤا فارما الصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال في المملكة العربية السعودية :

• إيڤا فارما وشركة سقالة الرعاية الصحية تعززان شراكتهما بإطلاق دواء ترايجوتيرك إكس آر®️ (إمباجليفلوزين / ليناجليبتين / ميتفورمين هيدروكلوريد)، أول تركيبة ثلاثية ثابتة الجرعة متوفرة في المملكة العربية السعودية لمرض السكري من النوع الثاني

جدة -

عززت شركة إيڤا فارما للصناعة، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع وإتاحة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة سقالة الرعاية الصحية، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التوزيع بقطاع الرعاية الصحية والحلول الطبية الحيوية، شراكتهما القائمة بإطلاق توزيع عقار ترايجوتيرك إكس آر®️ ممتد المفعول في المملكة العربية السعودية. ويُعد ترايجوتيرك إكس آر®️ أول قرص مركب ثابت الجرعة، يجمع بين إمباجليفلوزين وليناجليبتين وميتفورمين هيدروكلوريد، يحصل على الاعتماد في المملكة العربية السعودية لإدارة داء السكري من النوع الثاني، وفقاً للمعلومات الطبية والتنظيمية المعتمدة للدواء.

وتضع إيڤا فارما التصنيع المحلي لدواء ترايجوتيرك إكس آر®️ في مجمعها للبحث والتصنيع بمدينة سدير ضمن أولوياتها، ويأتي ذلك ضمن الخطط المعلنة للمجمع الصناعي، التي تستهدف توطين تصنيع 150 منتجاً دوائياً في المملكة، بما يدعم أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيڤا فارما: "نقطة البداية في أي منظومة دوائية مسؤولة هي المريض. لذلك نعمل على بناء قدرات دوائية تجمع البحث العلمي والتصنيع المحلي والجودة وسلاسل إمداد يمكن الاعتماد عليها، وبما يتكامل مع أولويات المملكة ومؤسساتها. وتترجم شراكتنا الممتدة مع شركة سقالة الرعاية الصحية هذا الالتزام عملياً، من خلال دعم وصول الخيارات العلاجية المبتكرة والمعتمدة إلى المرضى."

وقال من جهته سعادة الأستاذ / ياسر يوسف ناغي، الرئيس التنفيذي لشركة سقالة الرعاية الصحية: "تقوم شراكتنا مع شركة إيڤا فارما على التزام مشترك بدعم توافر الخيارات العلاجية المعتمدة التي تواكب احتياجات القطاع الصحي في المملكة. ونعتبر تعزيز هذه الإتفاقية بإضافة علاجات جديدة في السوق السعودي خطوةً تدعم جهود المنظومة الصحية في الإرتقاء بمستوى الرعاية المقدمة، بضمان توافر مثل هذه الأدوية الحديثة في المملكة العربية السعودية."

وتم توقيع الإتفاقية بمدينة جدة بحضور السيد ياسر يوسف ناغي، الرئيس التنفيذي لشركة سقالة الرعاية الصحية، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيڤا فارما، على هامش فعاليات منتدى الصناعة السعودي. وتُمثّل هذه الإتفاقية تعزيزاً لشراكة قائمة بين الشركتين منذ عام 2008، وتؤكد إستمرار تعاونهما في دعم إتاحة الخيارات العلاجية المعتمدة للمرضى عبر القنوات الصحية في المملكة، وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.