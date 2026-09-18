صحيفة سبق

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، مع تراجع أسعار النفط وتجاهل الأسواق لأول رفع للفائدة الأمريكية منذ ثلاث سنوات، حيث صعد الذهب الفوري 0.9%، كما حققت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات ملحوظة وتتجه جميعها لمكاسب أسبوعية.

ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوع، مع تراجع أسعار النفط، بينما تجاهل المستثمرون أول رفع لأسعار الفائدة يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ ثلاث سنوات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4378.97 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4418.50 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى 67.03 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1814.57 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 1331.95 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.