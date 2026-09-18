صحيفة سبق

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان شكره للقيادة بمناسبة التوجيه الكريم بتغيير مسمى الجامعة السعودية الإلكترونية إلى "جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن"، مؤكداً أن القرار يجسّد عناية القيادة بالتعليم، ويعبر عن الاعتزاز بتاريخ الوطن وتكريم رجالات الدولة وإسهاماتهم الوطنية.

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتغيير مسمى الجامعة السعودية الإلكترونية إلى «جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن».

وأكد البنيان أن هذا القرار يُجسّد العناية الكريمة التي تحظى بها منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية، والاهتمام المتواصل بتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء الإنسان، إلى جانب ترسيخ الاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن تسمية الجامعة باسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن -رحمه الله- تُمثّل تقديراً لإسهاماته الوطنية، وتوثيقاً لإرث أحد رجالات الدولة الذين ارتبطت مسيرتهم بمراحل مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية وتطور مؤسساتها.