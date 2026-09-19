صحيفة سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام تحضيرًا لكأس الخليج 27، المقرر انطلاقها في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام تحضيرًا لكأس الخليج 27، المقرر انطلاقها في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث طبّقوا مران التمرير من لمسة واحدة، تلاه تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

ويواصل الأخضر، مساء غدٍ الأحد، تدريباته بحصة في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.