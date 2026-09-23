أحمد العبدالله

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام أن اليوم الوطني للمملكة يجسد أمجاد التأسيس ومسيرة وطن واصل البناء والإنجاز، مشيرًا إلى دور التعليم المحوري في إعداد أجيال تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبناء مستقبل أكثر طموحًا وازدهارًا.

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يجسد مناسبة وطنية نستحضر فيها أمجاد التأسيس، ونستذكر مسيرة وطنٍ عظيم واصل البناء والإنجاز، مستلهمًا إرث المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، ومواصلًا مسيرة التنمية والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله.

ورفع الغنام بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها ووطنها ومقدراتها.

وأوضح أن الاحتفاء باليوم الوطني يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن، ويستحضر ما تحقق من منجزات وطنية متعاقبة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستشراف مستقبل أكثر طموحًا، ومواصلة العمل على بناء أجيال معتزة بوطنها وهويتها، ومسلحة بالعلم والمعرفة والقيم.

وبيّن أن التعليم يضطلع بدور محوري في الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال إعداد أجيال قادرة على مواصلة الإنجاز، وتعزيز مكانة المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعكس طموحات وطنٍ يمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

واختتم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة تصريحه بقوله: «دام عزك يا وطن.. وكل عام ومملكتنا شامخة بالمجد، زاهرة بالإنجاز، ماضية نحو مستقبل يليق بطموحها».