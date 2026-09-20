صحيفة سبق

شهدت جدة منافسات قوية في البطولة العربية للملاحة الشراعية فئة الأوبتيمست 2026، حيث يتصدر Jean Luc Soares Herve الترتيب العام، فيما يقود السعودي أحمد الشمري، ضمن فئة تحت 12 عامًا، سباق المنافسة على لقب بطل العرب. وتتقدم المصرية ليلى عبدالعظيم سباق لقب بطلة العرب قبل اليوم الختامي.

شهدت جدة أمس الأحد منافسات قوية ضمن البطولة العربية للملاحة الشراعية فئة الأوبتيمست 2026، مع تواصل سباقات الأسطول في مركز جدة للإبحار الشراعي، وسط ظروف جوية ملائمة أسهمت في استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة.

وبعد خوض سبعة سباقات، يتصدر اللاعب «Jean Luc Soares Herve» الترتيب العام، يليه اللاعب «Tong Xuan Ya» من الفريق السعودي للأوبتيمست في المركز الثاني، فيما جاء اللاعب السعودي أحمد الشمري في المركز الثالث بالترتيب العام.

وبحسب لوائح البطولة، يقتصر التنافس على لقبي «بطل العرب» و«بطلة العرب» على البحارة من المواطنين العرب؛ إذ يتصدر اللاعب السعودي أحمد الشمري حاليًا ترتيب البحارة المؤهلين للمنافسة على لقب بطل العرب، بعد أداء لافت وضعه في مقدمة المنافسين، رغم مشاركته ضمن فئة تحت 12 عامًا.

وشهدت منافسات البطولة حضورًا مميزًا للبحارات؛ إذ ضمت قائمة المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام أربع بحارات في المراكز الثاني والرابع والسادس والعاشر، ما يعكس تنامي حضور الفتيات في رياضة الإبحار الشراعي والمنافسات العربية.

وعلى صعيد المنافسة على لقب بطلة العرب، تتصدر البحارة المصرية ليلى عبدالعظيم ترتيب البحارات العربيات المؤهلات للمنافسة على اللقب، بعد احتلالها المركز السادس في الترتيب العام.

وتتجه أنظار المشاركين إلى سباقات اليوم الختامي، التي ستحدد أصحاب المراكز النهائية والألقاب العربية، في ظل تقارب المنافسة وعدم حسم النتائج حتى الآن.

ويواصل مركز جدة للإبحار الشراعي برامجه التدريبية على مدار العام، بما يتيح للأطفال والناشئين فرصة تعلم رياضة الإبحار الشراعي وتطوير مهاراتهم، وصولًا إلى المشاركة في المنافسات المحلية والعربية.

وتختتم اليوم الاثنين منافسات البطولة العربية للملاحة الشراعية فئة الأوبتيمست 2026، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، بمشاركة نخبة من المواهب العربية الناشئة، وسط منافسات شهدت حضورًا لافتًا على ساحل البحر الأحمر بمدينة جدة.