مرور جدة يضبط قائد مركبة أثناء ارتكابه مخالفة التفحيط ويستكمل الإجراءات النظامية بحقه
ضبطت إدارة المرور السعودي بمحافظة جدة قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في أحد شوارع المحافظة، وذلك في إطار جهودها للحد من السلوكيات المرورية الخطرة. وأكدت الجهات المختصة استكمال جميع الإجراءات النظامية بحق السائق تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة.
ضبطت إدارة المرور السعودي بمحافظة جدة قائد مركبة ضُبط متلبساً بارتكاب مخالفة التفحيط، وهي من المخالفات المرورية الخطيرة التي تُعرّض سلامة مرتكبيها والآخرين للخطر.
وأفادت الجهات المختصة بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، في إطار جهود المرور السعودي المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ومكافحة السلوكيات الخطرة على الطرق.