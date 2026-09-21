مرور جدة يضبط قائد مركبة أثناء ارتكابه مخالفة التفحيط ويستكمل الإجراءات النظامية بحقه

صحيفة سبق

2026-09-21T17:50:00.134Z

ضبطت إدارة المرور السعودي بمحافظة جدة قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في أحد شوارع المحافظة، وذلك في إطار جهودها للحد من السلوكيات المرورية الخطرة. وأكدت الجهات المختصة استكمال جميع الإجراءات النظامية بحق السائق تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة.