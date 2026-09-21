صحيفة سبق

تسببت أعطال تقنية في مركز إقليمي رئيسي لمراقبة الحركة الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة في إلغاء مئات الرحلات اليوم، وتعطيل العمليات في مطارات كبرى بمنطقة نيويورك وفيلادلفيا، بالتزامن مع وصول قادة أجانب لاجتماعات الأمم المتحدة، بعد تعطل دائرة رئيسية وانقطاع خط ألياف ضوئية احتياطي.

ألغيت مئات الرحلات الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إثر أعطال تقنية في مركز إقليمي رئيسي لمراقبة الحركة الجوية، مما أدى إلى توقف العمليات في جميع المطارات الكبرى بمنطقة مدينة نيويورك لعدة ساعات، بالتزامن مع وصول عدد من القادة الأجانب للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمثّل العطل في دائرة رئيسية بمنشأة للملاحة الجوية في فيلادلفيا، مما أثّر في الرحلات المتجهة إلى تلك المدينة، فضلاً عن مطارات «كينيدي» و«لاغوارديا» و«نيوارك».

وكشفت إدارة الطيران الفيدرالية أن خط ألياف ضوئية احتياطياً تعرّض للقطع أيضاً جراء أعمال إنشائية في موقع آخر، مما فاقم من حدة الاضطرابات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلات التقنية وقعت في المنشأة ذاتها التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية في فيلادلفيا، التي كانت قد تسببت في اضطرابات واسعة في مطار «نيوارك ليبرتي» الدولي خلال ربيع عام 2025.