صحيفة سبق

أدانت جامعة الدول العربية بشدة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمن المنطقة، مع تجديد تضامنها الكامل ودعمها لإجراءات السعودية لحماية أمنها.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى في المملكة.

وأفادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان أصدرته اليوم، بأن استمرار هذه الاعتداءات «يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً صريحاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة».

وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن «أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في ختام بيانها إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد، واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والالتزام بأحكام القانون الدولي.