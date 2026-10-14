الجبير يستقبل سفير كوبا لدى المملكة في الرياض

صحيفة سبق

2026-10-14T12:42:56.096Z

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة ميغل يورتوبارغا، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.