الجبير يستقبل سفير كوبا لدى المملكة في الرياض
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة ميغل يورتوبارغا، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض، عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة العربية السعودية ميغل يورتوبارغا.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.