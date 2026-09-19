فلاح الجوفان

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض بلاغًا ورد عبر مقطع فيديو متداول، يظهر نقل لحوم بطريقة غير صحية ومخالفة للاشتراطات. تحركت الفرق الرقابية ميدانيًا وضبطت كميات اللحوم قبل تداولها، ورصدت عدة مخالفات صحية وفنية، وطبقت الغرامات النظامية، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية لحماية المستهلك.

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، فور رصده مقطع فيديو متداولًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عمالة بنقل كميات من اللحوم بطريقة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المنظمة لنقل وتداول المنتجات الحيوانية.

وفور رصد المقطع، تحركت الفرق الرقابية المختصة للتحقق من الواقعة وتتبعها ميدانيًا، وتمكنت من ضبط كميات اللحوم قبل تداولها ووصولها إلى المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأسفرت أعمال الضبط والتفتيش عن رصد عدد من المخالفات، شملت الإخلال باشتراطات سلامة المنتجات الحيوانية، وعدم كفاية أو تعطل تبريد مركبات نقل اللحوم، ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة وكاميرات المراقبة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بتداول المنتجات، حيث جرى تطبيق الغرامات والإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأكد الفرع أن سرعة الاستجابة للواقعة تأتي ضمن أعمال الرصد والمتابعة والرقابة الميدانية المستمرة، وأن الفرق المختصة تتابع ما يُرصد أو يُبلَّغ عنه من ممارسات مخالفة، وتتعامل معها بشكل فوري للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد فرع الوزارة بمنطقة الرياض على أن سلامة المنتجات الحيوانية وحماية المستهلك تمثلان أولوية في أعماله الرقابية، وأنه مستمر في جولاته الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بنقل وحفظ وتداول اللحوم والمنتجات الحيوانية.

كما ثمّن الفرع دور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، مؤكدًا أن تكامل الوعي المجتمعي مع يقظة الفرق الرقابية وسرعة الاستجابة الميدانية يسهم في الحد من المخالفات وضبطها قبل وصول المنتجات غير المستوفية للاشتراطات إلى المستهلك، وتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة في منطقة الرياض.