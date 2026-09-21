صحيفة سبق

تمكّن فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من علاج مريضة تعاني من كتلة حميدة في الثدي الأيسر باستخدام تقنية الكي الحراري بالموجات الدقيقة الموجّهة بالأشعة فوق الصوتية، دون شق جراحي تقليدي، ما أسهم في تقليل التدخل الجراحي، والحفاظ على الشكل التجميلي، وخروج المريضة في اليوم نفسه.

نجح فريق طبي متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، في علاج مريضة كانت تعاني من آلام ناجمة عن كتلة حميدة في الثدي الأيسر، وذلك باستخدام تقنية الكي الحراري بالموجات الدقيقة، دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية.

وجاء اختيار هذا الإجراء عقب تقييم طبي دقيق لحالة المريضة التي كانت تخشى الخضوع للجراحة وما قد يترتب عليها من ندبات. وأُجري التدخل بتوجيه من الموجات فوق الصوتية لتطبيق الطاقة الحرارية على الكتلة واستهدافها بدقة عالية، مما يقلل من التدخل الجراحي ويحافظ على المظهر التجميلي للثدي، وقد نُفّذ الإجراء بالتكامل بين وحدة الأشعة التداخلية ووحدة تصوير الثدي.

وتكلّل الإجراء بالنجاح، إذ غادرت المريضة المستشفى في اليوم نفسه بحالة صحية مستقرة، مع فترة تعافٍ قصيرة. وتعكس هذه الحالة التطور الذي تشهده خدمات الأشعة التداخلية وتصوير الثدي، وتوسّع دورها من التشخيص إلى تقديم حلول علاجية متقدمة ومحدودة التدخل، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحقق أفضل النتائج للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود مجمع الملك عبدالله الطبي في توظيف التقنيات الطبية المتقدمة، وتعزيز التكامل بين التخصصات، بما يسهم في تقديم رعاية صحية قائمة على القيمة تراعي احتياجات المريض وتدعم سرعة تعافيه، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.