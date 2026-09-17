صحيفة سبق

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية تعيين رائد بن عبدالرحمن الصوينع متحدثًا رسميًا باسمها، مع تكليفه بالعمل مستشارًا إعلاميًا لسموّ رئيس مجلس أمناء المكتبة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشرفًا عامًا على التواصل المؤسسي. ويأتي هذا القرار دعمًا لجهود المكتبة في تعزيز حضورها الإعلامي وإبراز دورها في حف…

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية، تعيين رائد بن عبدالرحمن الصوينع متحدثًا رسميًا باسم المكتبة، بالإضافة إلى تكليفه بالعمل مستشارًا إعلاميًا لسموّ رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشرفًا عامًا على التواصل المؤسسي.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص مكتبة الملك فهد الوطنية على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة المكتبة إعلاميًا، التي ترتبط بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا من خلال دورها في الحفاظ على النتاج الفكري الوطني والإرث العربي والإسلامي والتميز في تنظيمه وإتاحته لبناء مجتمع معرفي.

ويتمتع الصوينع بخبرة تجاوزت 20 عامًا في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، حيث تولى خلال هذه الفترة مناصب عديدة في عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية والعلاقات العامة وإدارة منصات التواصل الاجتماعي.