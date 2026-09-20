صحيفة سبق

تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدمات السجل المدني للرجال والنساء في 38 موقعًا بمناطق عدة بالمملكة، ضمن مبادرتَي "نأتي إليك" و"موجودين"، عبر زيارات لمدارس وجهات حكومية وفعاليات مجتمعية، لتيسير إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وبدل التالف، وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين.

تنتشر الوحدات المتنقلة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في 38 موقعاً على مستوى المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات السجل المدني للرجال والنساء، وذلك في إطار مبادرتَي «نأتي إليك» الموجَّهة للجهات الحكومية والخاصة، و«موجودين» المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

منطقة حائل

بدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل تقديم خدماتها للرجال في ثانوية بقعاء للبنين، وللنساء في المتوسطة الرابعة عشر للبنات بحائل. وتتواصل الخدمة يوم الاثنين للرجال في ابتدائية مركز قصير بن متروك، ومتوسطة مركز الوهيبية، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بقعاء، وللنساء في ابتدائية مركز قصير بن متروك للبنات، وثانوية الغزالة للبنات، والمتوسطة الخامسة للبنات بحائل، وابتدائية ومتوسطة وثانوية بقعاء الشرقية للبنات. أما يوم الثلاثاء فتقدَّم الخدمة للرجال في ثانوية صقر قريش بحائل، وللنساء في الثانوية الخامسة عشر للبنات بحائل.

منطقة القصيم

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها للنساء في مدارس طلائع القصيم الأهلية للبنات ببريدة لمدة يومين، والابتدائية السابعة للبنات بمحافظة الرس، والابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة. ويوم الاثنين تشمل الخدمة الابتدائية الرابعة والثلاثين للبنات بمحافظة عنيزة، ومهرجان دخنة بمناسبة اليوم الوطني. ويوم الأربعاء تُقدَّم الخدمة في فعالية مسيرة اليوم الوطني ببريدة، ومحافظة رياض الخبراء.

منطقة عسير

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها للرجال والنساء في محافظة الفرشة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مجمع الإحسان التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وابتدائية العباس بمحافظة المجاردة، ومتوسطة وثانوية الحازمي بمحافظة بيشة. وتشمل خدمة النساء ثانوية بارق الأولى للبنات بمحافظة بارق لمدة يومين، وابتدائية ومتوسطة حلالي بمدينة أبها لمدة ثلاثة أيام.

منطقة الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها للرجال في ابتدائية عثمان بن عفان بمحافظة شقراء، وللنساء في مدرسة دلة لتعليم القيادة بمحافظة عفيف، والمتوسطة الثانية للبنات بمحافظة المزاحمية. ويوم الاثنين تُقدَّم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ثادق، ومتوسطة بدر بمحافظة شقراء.

منطقة الباحة

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها للرجال في ابتدائية ومتوسطة نعاش بمحافظة المندق، وابتدائية ومتوسطة الخالدية بمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومدرسة الشيخ ابن باز الابتدائية بمحافظة قلوة، ومدرسة حنين بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل منهما.

منطقة المدينة المنورة

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة خدماتها للرجال والنساء في وكالة التخطيط بأمانة المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في متوسطة وثانوية الحسينية بمحافظة بدر لمدة يوم.

منطقة الجوف

تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة الإمام الغزالي بمحافظة القريات، وللنساء في جمعية أصحاب الهمم بمحافظة القريات لمدة يومين لكل منهما.

نجران والمنطقة الشرقية

تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للنساء في مركز سلطانه التابع لمحافظة يدمة بمنطقة نجران لمدة يومين، فيما تُقدَّم الخدمة يوم الثلاثاء في مستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية لمدة يوم.

وتشمل الخدمات المقدَّمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها واستخراج بدل تالف عنها، وتُعدّ الوحدات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية، إذ تُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.