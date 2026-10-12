صحيفة سبق

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2026-2027، التي تنظمها هيئة الصحة العامة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، وتقليل مضاعفات المرض، ورفع الوعي والتشخيص المبكر للأمراض التنفسية.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لشتاء عام 2026-2027م، التي تنظمها هيئة الصحة العامة «وقاية»، ممثلةً بفرع القطاع الأوسط، بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه المديرةَ التنفيذية لفرع القطاع الأوسط بهيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، وعدداً من منسوبي الهيئة.

واستمع سموه إلى شرح مفصّل عن أهداف الحملة، التي تسعى إلى تعزيز المناعة المجتمعية والحد من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة لمخاطرها، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم والوقاية من المرض.

كما تتضمن الحملة تفعيل مبادرات وبرامج الهيئة الهادفة إلى الكشف المبكر عن الأمراض التنفسية والحد من انتشارها، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة المجتمع.

واطّلع سموه على نبذة شاملة عن أعمال هيئة الصحة العامة وجهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بما يسهم في حماية المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.