صحيفة سبق

رفع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إخاء" علي العماري التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مؤكدًا أن شعار «عزّنا بطبعنا» يجسد قيم المجتمع السعودي الأصيلة، ومشيرًا إلى أن تمكين الأيتام استثمار في الإنسان، وأن رؤية 2030 منحت القطاع غير الربحي دورًا أوسع في التنمية.

رفع الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إخاء»، المهندس علي بن ناصر العماري، باسمه ونيابةً عن منسوبي المؤسسة وأبنائها وبناتها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين للمملكة.

وأكد المهندس العماري أن هذا اليوم يستحضر فيه الجميع بفخر مسيرة وطن بدأت بوحدة راسخة أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ومضت عبر الأجيال مسيرةَ بناء وتنمية وعطاء، حتى باتت المملكة وطناً يستشرف المستقبل بثقة ويصنع تحولاته بطموح أبنائه وبناته.

وأشار إلى أن شعار اليوم الوطني «عزّنا بطبعنا» يعكس منظومة القيم الأصيلة التي تميّز المجتمع السعودي من كرم وعطاء وتكاتف ومبادرة، مؤكداً أنها قيم راسخة تتجسد في مواقف أبناء الوطن ومؤسساته، وتستشعرها «إخاء» جوهراً أساسياً لرسالتها.

وقال العماري: «نؤمن في مؤسسة إخاء بأن تمكين أبنائنا وبناتنا من الأيتام ليس مجرد تقديم خدمة أو رعاية، وإنما هو استثمار في الإنسان وصناعة لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة. ومن هذا المنطلق نعمل بالشراكة مع داعمينا وشركائنا على توسيع فرص التعليم والتأهيل والتوظيف وتنمية المهارات وبناء مسارات الاستقلال؛ ليكون كل ابن وابنة قادرَين على صناعة مستقبلهما والمشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم».

وأعرب عن اعتزاز المؤسسة بكل قصة نجاح تبدأ بفرصة وكل طموح يتحول إلى إنجاز، يمضي بالأيتام من الرعاية إلى التمكين والاستقلال، لافتاً إلى أن أثر تمكين الإنسان يمتد إلى أسرته ومجتمعه ووطنه.

وأشار إلى أن رؤية 2030 منحت القطاع غير الربحي مساحة أوسع للمشاركة في التنمية وتعظيم الأثر، وعززت التكامل بين القطاعات المختلفة، مجدداً التزام «إخاء» بأن تكون جزءاً فاعلاً من هذه المسيرة عبر تطوير خدماتها وبرامجها وتعزيز شراكاتها، وصناعة فرص تليق بقدرات أبنائها وبناتها وتضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.