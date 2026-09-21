صحيفة سبق

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، مع وزيرة الدولة بوزارة أمن الطاقة والحياد الصفري في الحكومة البريطانية كيتي وايت، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث قضايا الطاقة والمناخ والبيئة وفرص تعزيز التعاون الثنائي.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع معالي وزيرة الدولة بوزارة أمن الطاقة والحياد الصفري في الحكومة البريطانية السيدة كيتي وايت، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالطاقة والمناخ والبيئة، واستعراض فُرص تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضر اللقاء سعادة مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.