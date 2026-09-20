صحيفة سبق

حاز مجمع معاد للضيافة في مكة المكرمة على جائزة «المشروع الأيقوني للعام» ضمن جوائز الضيافة لعام 2026 في حفل أُقيم في الرياض بتاريخ 9 سبتمبر، تكريمًا لنهجه في إنشاء وجهة متكاملة تراعي طبيعة الموقع وتجمع بين الضيافة والسكن ومرافق نمط الحياة. ويطوَّر المشروع من قِبل شركة معاد العالمية، فيما مُنحت الجائز…

حاز مجمع معاد للضيافة على جائزة «المشروع الأيقوني للعام» ضمن جوائز الضيافة لعام 2026 التي تنظمها The Hospitality Network، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض بتاريخ 9 سبتمبر.

ويأتي المشروع، الذي تطوره شركة معاد العالمية، تقديرًا لنهجه في إنشاء وجهة متكاملة ومتميزة في مكة المكرمة تراعي الطبيعة والتضاريس القائمة للموقع، وتجمع بين الضيافة والسكن ومرافق وتجارب نمط الحياة ضمن مشروع واحد متكامل. وقد مُنحت الجائزة إلى DLR Group، المستشار المعماري لشركة معاد، تقديرًا لجهودها في المشروع.

ويعكس هذا التقدير الجهود المتكاملة المبذولة في تطوير المشروع، والتي جمعت بين خبرات فرق الإدارة والمشاريع في شركة معاد ضمن مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والضيافة والاستراتيجية التجارية والتشغيل، إلى جانب التعاون مع مجموعة من الاستشاريين والشركاء المتخصصين، لتطوير المشروع بدءًا من الرؤية والتخطيط ووصولًا إلى التصميم والتنفيذ.

وعلى بعد نحو 1.3 كيلومتر من المسجد الحرام على شارع إبراهيم الخليل، ستضم المرحلة المقبلة من المشروع خمسة أبراج جديدة تضم 4,030 وحدة تجمع بين الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية وفندق من فئة الخمس نجوم، إلى جانب خيارات متنوعة للتسوق والمطاعم والفعاليات، والساحات والحدائق، ومجموعة متنوعة من المرافق والخدمات العصرية لأسلوب الحياة. ومن إجمالي هذه الوحدات، ستُطرح 3,742 وحدة سكنية وأجنحة فندقية بعلامات تجارية، بما يمثل نحو 93% من إجمالي الوحدات، أمام المشترين المحليين والدوليين، وتتراوح مساحات الوحدات بين 35 و119 مترًا مربعًا. وقد صُممت الوجهة لتوفير بيئة عائلية متميزة إلى جانب تقديم نطاق أوسع من التجارب السكنية وأنماط الحياة للسكان والزوار في مكة المكرمة.

وقال الدكتور محمد الجارد، الرئيس التنفيذي لشركة معاد العالمية: "يعكس هذا التقدير الجهد الجماعي الذي يقف خلف المشروع، ومستوى التعاون المطلوب لتحويل مشروع بهذا الحجم والطموح إلى واقع".

وتتقدم معاد بالتهنئة إلى DLR Group على هذا التقدير، وعلى دورها في ترجمة رؤية المشروع إلى تصميم معماري وتنسيق متكامل للمساحات والمواقع الخارجية