صحيفة سبق

شهدت منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرون ناغويا 2026 تألقاً سعودياً لافتاً؛ إذ تأهل نايف الفالح لنصف نهائي غران توريزمو 7، وصعد أمجد القرني وعبدالعزيز الجهني لربع نهائي إي فوتبول، بينما حطّم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي الوطني لسباق 1500م حرة، مع استمرار مشاركات سعودية واسعة في عدة ألعاب.

تأهل لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية نايف الفالح إلى نصف نهائي مسابقة لعبة غران توريزمو 7، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، ويُقام النصف النهائي عند العاشرة من صباح الأربعاء.

وجاء تأهل الفالح بعد إكماله سباق الوقت بزمن 2.11.784 دقيقة محتلاً المركز الثاني، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وفي مسابقة إي فوتبول، تأهل الثنائي أمجد القرني وعبدالعزيز الجهني إلى ربع النهائي المقرر عند التاسعة من صباح الأربعاء، وذلك بعد تغلبهما على قطر وكوريا الجنوبية بثنائية نظيفة في دور المجموعات، رغم خسارتهما من إيران بالنتيجة ذاتها.

كما يتواجد عند الواحدة من ظهر الأربعاء كلٌّ من بدر العمير في مسابقة كينغ أوف فايتر 15، وأسامة الحجيلي في ستريت فايتر 6، وشامان الزعاقي في تيكن 8.

بن جلوي يشهد اجتماع الأنوكا

شهد الأمير فهد بن جلوي اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «الأنوكا»، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمدينة ناغويا على هامش الدورة الآسيوية. والتقى بن جلوي برئيس الأنوكا مصطفى براف، وناقشا سبل تعزيز التعاون الرياضي بين المملكة والأنوكا.

الرحموني يحطم الرقم القياسي الوطني في السباحة

واصلت السباحة السعودية تألقها في الدورة الآسيوية، إذ حطّم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي الوطني لسباق 1500م حرة. وحلّ الرحموني البالغ من العمر 17 عاماً في المركز الرابع بزمن 14.55.32 دقيقة، متجاوزاً الرقم الوطني السابق البالغ 16.32.64 دقيقة.

الأخضر يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كرة القدم

يلاقي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً نظيره الأوزبكي في ربع نهائي الدورة الآسيوية، عند الثامنة من صباح الجمعة بتوقيت المملكة، في ملعب بالوما ميزوهو بناغويا. وكان الأخضر قد خسر لقاءه الأخير في منافسات المجموعة الرابعة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2، قبل أن يُحسم تأهله مسبقاً بفوزه على قطر بثنائية نظيفة.

ثلاثي الرماية يتطلع لنهائي السكيت

اختتم ثلاثي فريق السعودية للرماية، الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري وفهد الحربي، اليوم الثاني من منافسات السكيت للفردي والفرق. وجمع الأمير سعود 90 طبقاً محتلاً المركز 25، فيما حصد المطيري 88 طبقاً في المركز 31، والحربي 83 طبقاً في المركز 41. ويسعى الثلاثي للتأهل إلى النهائي خلال الجولة الثالثة والأخيرة عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء.

المطيري والعبيد يفتتحان مشاركة المبارزة

يفتتح فريق السعودية للمبارزة مشاركته في الدورة الآسيوية عند الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء، في صالة سكاي إكسبو بناغويا. ويمثل الأخضر عادل المطيري وفياض العبيد في منافسات فردي السابر، التي تنطلق بدور المجموعات وتختتم بالنهائي عند السادسة مساءً.

مجرشي يواجه هونج كونج في الملاكمة

يدشّن لاعب فريق السعودية للملاكمة زياد مجرشي مشاركته في الدورة الآسيوية عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، بمواجهة نظيره من هونج كونج ضمن دور الـ32 لوزن 60 كجم.

آل نصفان يعيد الإسكواش السعودي إلى الألعاب الآسيوية

يسجّل لاعب فريق السعودية للإسكواش محمد آل نصفان الظهور التاريخي الثاني للإسكواش السعودي في الألعاب الآسيوية، بمشاركته في منافسات الأربعاء ضمن «ناغويا 2026». ويُعدّ آل نصفان البالغ من العمر 18 عاماً أصغر لاعب في المسابقة، إذ يلاقي نظيره الصيني بينغ لين تشو في دور الـ32 بنظام خروج المغلوب عند الثالثة والنصف عصراً في ناغويا آرينا. وتجدر الإشارة إلى أن أول مشاركة للإسكواش السعودي في الألعاب الآسيوية كانت في نسخة غوانزو 2010م.

سفياني وجود يختتمان مشاركة الكاراتيه

يختتم الثنائي سند سفياني وجود مياجان مشاركة فريق السعودية للكاراتيه في الدورة الآسيوية بمنافسات الكوميتيه الأربعاء. وتلاقي جود عند الثانية عشرة ظهراً نظيرتها من منغوليا في فئة 50 كجم، فيما يواجه سفياني نظيره من تايلند عند الواحدة والنصف في فئة 84 كجم.