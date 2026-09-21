صحيفة سبق

سجّلت الجهات الحكومية في المملكة حضورًا فاعلًا على منصة البيانات المفتوحة التابعة لـ«سدايا» بنشر أكثر من 23.690 مجموعة بيانات، تصدرتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وأظهرت الإحصاءات تفاعلًا مرتفعًا من المستفيدين مع بيانات وزارتي التجارة والعدل والتأمينات الاجتماعية، بما يدعم اقتصاد البيانات ورؤية…

سجّلت الجهات الحكومية حضوراً فاعلاً في منصة البيانات المفتوحة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إذ تجاوزت مجموعات البيانات المنشورة وإتاحتها للمستفيدين أكثر من 23.690 مجموعة بيانات، بما يعزز توظيفها في الدراسات والأبحاث وتطوير الحلول والخدمات المبتكرة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات.

وتصدّرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قائمة الجهات الحكومية الأكثر نشراً لمجموعات البيانات بأكثر من 1.890 مجموعة، تلتها وزارة العدل بأكثر من 1.590 مجموعة، ثم وزارة الصحة بأكثر من 1.300 مجموعة، في مؤشر يعكس مستوى تفاعل هذه الجهات مع المنصة وإسهامها في تعزيز إتاحة البيانات.

وعلى صعيد الاستخدام، تصدّرت وزارة التجارة الجهاتِ الأكثر استقطاباً للمستفيدين، إذ حقّقت مجموعة بيانات «السجلات التجارية» أكثر من 17.090 مشاهدة وتحميلاً، تلتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكثر من 9.250 مشاهدة وتحميلاً لمجموعة بيانات «الإصابات»، ثم وزارة العدل بأكثر من 8.250 مشاهدة وتحميلاً لمجموعة بيانات «القضايا المقيدة في محاكم الدرجة الأولى».

وفي جانب التفاعل مع طلبات البيانات الواردة عبر المنصة، جاءت وزارة التعليم في المقدمة بمعالجة أكثر من 810 طلبات، تلتها وزارة الصحة بأكثر من 350 طلباً، ثم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأكثر من 215 طلباً، بما يعكس استجابة الجهات الحكومية لاحتياجات المستفيدين.

وتُسهم منصة البيانات المفتوحة في توفير منظومة وطنية تُتيح البيانات الحكومية وتعزز سهولة الوصول إليها، بما يدعم رفع مستوى الشفافية وتحفيز الابتكار، ويُمكّن الباحثين ورواد الأعمال والمطورين من توظيف البيانات في تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية وتنموية.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وسعيها إلى تعزيز إتاحة البيانات بوصفها ثروة وطنية، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.