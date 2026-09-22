صحيفة سبق

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين البرتغالي جواو بينيرو لقيادة مباراة الافتتاح بين السعودية والكويت، والإماراتي عمر العلي لمباراة العراق وعمان في بطولة خليجي الديار العربية 27 بجدة، مع أطقم تقنية فيديو دولية، ضمن توجه لتعزيز التعاون وتطوير منظومة التحكيم الخليجي.

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن التعيينات التحكيمية لمباراتي اليوم الافتتاحي من بطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تنطلق الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها حتى 6 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي إلى طاقم تحكيمي بقيادة البرتغالي جواو بينيرو، بمساعدة مواطنَيه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما يضطلع القطري محمد أحمد الشمري بمهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في هذه المباراة كلًا من فو مينغ من الصين وحمزة الفارق من المغرب، فيما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيّم الحكام.

أما المباراة الثانية التي تجمع المنتخب العراقي بنظيره العماني، فقد أسندت اللجنة إدارتها إلى الإماراتي عمر العلي، بمساعدة مواطنَيه محمد الحمادي وجاسم العلي، ويتولى البحريني عمار محفوظ مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم «VAR» في هذا اللقاء الإماراتي محمد عبيد والقطري مشاري الشمري، فيما يتولى السعودي عبدالرحمن العمري مهمة مقيّم الحكام.

وتأتي هذه التعيينات ضمن منظومة تحكيمية تجمع حكامًا خليجيين وآخرين دوليين من المغرب والأردن والصين وهولندا والبرتغال، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التحكيمية الإقليمية والدولية، بما يرفع المستوى الفني لمنظومة التحكيم في بطولاته.

وتشهد البطولة مشاركة طاقم تحكيمي من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF»، إلى جانب مشاركات دولية من اتحادات أخرى، مما يعكس حرص الاتحاد على توسيع نطاق التعاون الفني.

وكان حكام البطولة قد أتمّوا معسكرًا تحضيريًا في جدة، شمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتمارين لياقة بدنية، إضافةً إلى تطبيقات متخصصة على تقنية «VAR»، بهدف توحيد المعايير الفنية وتعزيز التنسيق بين أطقم التحكيم قبيل انطلاق المنافسات.